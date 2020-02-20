القابضة للغزل تتعاقد مع "جوب ماستر" لتطوير الموارد البشرية بشركاتها

القابضة للغزل تتعاقد مع جوب ماستر لتطوير الموارد ا

كتبت- شيماء حفظي:

وقع أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمود عبدالله مدير عام شركة "جوب ماستر" عقد استشاري لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التوقيع في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، وفقا للبيان.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره كجزء رئيسي في خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراتهم للتوافق مع ما تشهده هذه الصناعة من تطور كبير على المستوى العالمي.

وكانت الشركة القابضة قد أسندت دراسات تطوير الموارد البشرية للشركات التابعة لها لشركة "جوب ماستر"، باعتباره أفضل العروض الفنية والمالية في المناقصة التي طرحتها الشركة في إطار خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج.

وبمقتضى هذا العقد، تقدم "جوب ماستر" الخدمات والاستشارات الفنية والإدارية لتطوير الموارد البشرية بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة، وذلك خلال مدة زمنية قدرها سنة.

توقيع الاتفاق بين القابضة للغزل وجوب ماستر