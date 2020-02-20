بعد ارتفاعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر في تعاملات الخميس؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستويات التي قفزت إليها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم 696 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 597 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 795 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5568 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 1.5 دولار بنسبة 0.10% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1610 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب قفزت خلال تعاملات أمس في السوق المحلي بنحو 6 جنيهات في الجرام، مع ارتفاع مستوياتها عالميا.