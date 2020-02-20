التضامن: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منتصف مارس المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، بحلول منتصف مارس المقبل.

وأضافت خلال لقاء الوزيرة بالسفير الكندي جيس دوتون والوفد المرافق له في مصر، أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، وسيتم إنشاء وحدة مستقلة بالوزارة تختص بالمنظمات غير الحكومية توفر الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بالجمعيات.

وقال جيس دوتون سفير كندا، إن قانون الجمعيات الاهلية يعد خطوة هامة، واستعرض التجربة الكندية في دعم مجالات السياسة الرئيسية عبر تعزيز المنظمات غير الحكومية عبر صندوق خاص "صندوق كندا للمبادرات المحلية".

وأشار دوتون إلى العديد من السياسات بالجانب الكندي والخاصة بتمكين المرأة، كما دعا الوزيرة لحضور الحفل الختامي للمشروع والذي سيقام في مارس القادم.

واستعرضت القباج خلال اللقاء، آليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة ودورها فى مواكبة الاصلاح الاقتصادى وحماية الفئات الاكثر احتياجا، مشيرة إلى إن الوزارة تهتم بالاستثمار في البشر و بناء القدرات اللازمة لضمان تعظيم الموارد البشرية، وإعلاء قيم الشفافية والنزاهه.

كما تم إلقاء الضوء على قانون ذوي الإعاقة والذى يعد أحد إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت القباج نظم الميكنة، واستخدام نظم حديثة خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتحقيق الربط الشبكي، كما تناولت مجالات التشغيل وبرنامج فرصة والدمج والشمول المالي، والتمويل الصغير والمتناهى الصغر، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وقالت الوزيرة أنه يتم حاليا بناء شبكات مع العديد من الوزارات مثل وزارة التعليم و الصحة لمتابعة مشروطية الصحة والتعليم في برنامج تكافل.