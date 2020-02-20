رئيس المصرية للاتصالات: جميع الخيارات مفتوحة بشأن صفقة بيع فودافون

كتب- علاء حجاج:

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن جميع الخيارات والفرص مفتوحة أمام الشركة لاتخاذ قرار مدروس بشأن الصفقة المحتملة بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية "STC"، بما يخدم مصالح مساهميها فيما يتعلق باستثمارات الشركة في شركة فودافون مصر.

وأضاف حامد خلال بيان للشركة اليوم الخميس عن نتائج الأعمال: "لقد عملنا بكل جهد لنضمن أن كافة حقوقنا القانونية قابلة للتنفيذ، وقرارنا سيرتكز على ما يصب في مصلحة المساهمين، وهو ما نلتزم به دائما".

وكانت فودافون العالمية، وقعت في نهاية الشهر الماضي، مذكرة تفاهم، مع شركة الاتصالات السعودية "STC" لشراء حصتها في فودافون مصر، البالغة 55%.



وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر، والباقي لشركة فودافون العالمية، وتنص اتفاقية المساهمين، على أن للمصرية للاتصالات الحق في شراء أسهم فودافون العالمية إذا رغبت الأخيرة في بيع حصتها، فيما يعرف بـ"حق الشفعة".

وقال عادل حامد: "نري أن هناك فرصا متعددة في كل خيار من الخيارات المطروحة سواء بتحقيق وفورات اقتصادية أو عائد فوري على الاستثمار بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الشركة لتحقيق عوائد للمساهمين".

وذكر حامد: "لقد وافق مجلس الإدارة اليوم على الاستعانة تحالف قوي يشمل كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري، ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والخيارات المتاحة".