المشاط تبحث مساهمة صندوق التنمية الكويتي المستقبلية بمشروعات سيناء

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ترتيبات زيارة بعثة الصندوق لمصر خلال مارس المقبل، لبحث مساهمة الصندوق في المرحلة الثانية من مشروعات تنمية سيناء.

جاء اللقاء خلال زيارة الوزيرة الرسمية للكويت، بحضور السفير طارق القونى، سفير مصر لدى الكويت.

وناقش الاجتماع، استراتيجية التعاون المصري الكويتي خلال الفترة المقبلة حتى 2022، والتى ستركز على أولويات برنامج الحكومة المصرية، والعمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.

وتفقدت الوزيرة خلال زيارتها إلى مقر الصندوق الكويتى للتنمية، إدارات واقسام الصندوق المختلفة وبرامج تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية، لزيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، وتعظيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.

واستعرضت الوزيرة، نشاط وزارة التعاون الدولى في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، مشيدة بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء بمراحلها المختلفة باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعدا رئيسيا في الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار عبد الوهاب البدر، إلى أن الصندوق يضع فى أولوياته المساهمة في تنمية سيناء، موضحا أن حجم التعاون بين مصر والصندوق بدأ منذ عام 1980 وساهم الصندوق في تمويل 52 مشروعا ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) من خلال 7 مشروعات فى قطاعات التحلية ومعالجة المياه والطرق وانشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء 9 محطات تحليه مياه البحر بجنوب سيناء.

كما التقت الوزيرة مع عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقر الصندوق بدولة الكويت.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء، خاصة فى مشروعات تنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الحصص التمويلية الخاص بالصندوق، للقطاع الخاص في مصر، فى ظل دوره الرئيسى للمشاركة فى عدد من المشروعات التنموية في مصر.

وقالت الوزيرة إن التعاون الإنمائى مع الصندوق من أفضل أشكال التعاون مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشركة مع الصندوق في المساهمة في مشروعات تنموية جديدة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.

وقال عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الصندوق حريص على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر خاصة مشروع تنمية سيناء.

وأشار إلى أن محفظة التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بدأ منذ عام 1974 وساهم الصندوق في تمويل 64 مشروعا ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) في قطاعات وتحليه المياه ومعالجتها.