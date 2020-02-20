"المصرية للاتصالات" تحقق أرباحا بقيمة 4.4 مليار جنيه في 2019

كتب- علاء حجاج:

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، أنها حققت زيادة في صافي الربح خلال العام الماضي بنسبة 33.4% مقارنة بعام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الخميس، سجلت المصرية للاتصالات صافي ربح خلال عام 2019 بقيمة 4.4 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه في 2018.

وحققت الشركة إيرادات للنشاط بقيمة 25.8 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 22.8 مليار جنيه في عام 2018، بنسبة زيادة 13.3%.

وارتفعت الإيرادات التمويلية للشركة خلال عام 2019 إلى نحو 1.7 مليار جنيه مقابل 187 مليون جنيه في عام 2018، وذلك بعد أن سجلت صافي أرباح ترجمة الأرصدة والمعاملات بالعملات الأجنبية بنحو 1.6 مليار جنيه، لتسجل صافي إيرادات تمويلية 114.5 مليون جنيه مقابل صافي تكاليف تمويلية في العام السابق عليه بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن زيادة إيرادات النشاط خلال العام الماضي، جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.

وأضافت أن زيادة صافي الربح جاءت مدفوعة بالإيرادات القوية المحققة وأرباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون، وهو ما أبطل أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الهلاك والاستهلاك.

وذكرت المصرية للاتصالات أنها نجحت العام الماضي في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنها حققت نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة 33%.

ووفقا للبيان، بلغت النفقات الرأسمالية للشركة نسبة 49% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لخطة العمل المكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة من النحاس إلى الفايبر في أنحاء الجمهورية لتنتهي بحلول منتصف شهر يونيو 2020 أي خلال عامين بدلا من أربعة أعوام.

وبلغ صافي دين الشركة 15 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة مقارنة بـ 2.2 بنهاية عام 2018، بحسب البيان.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة أنهت عام 2019 بأداء قوي ونتائج مالية متميزة، وتمكنت من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة هامة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، وكذلك تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر.

وأضاف حامد أن الشركة حققت أكبر صافي ربح في تاريخها بقيمة 4.4 مليار جنيه، مدعومة بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كلٍ من وحدات أعمال الجملة والتجزئة.

وذكر أن الشركة ركزت خلال 2019 على الاستعداد بشكل كامل للمستقبل الرقمي، سواء داخل المصرية للاتصالات أو في جميع أنحاء البلاد.

وأشار حامد إلى أن الشركة التزمت بالركائز الرئيسية التي صممت لتطوير المصرية للاتصالات لتصبح مقدما متكاملا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي يعزز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي، بحسب البيان.