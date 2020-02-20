المشاط تبحث مع رئيس وزراء الكويت تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية

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كتب – مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، تعميق العلاقات الثنائية وزيادة التعاون مع مؤسسات التمويل العربية.

وأشارت الوزيرة، إلى تطلعها لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال زيارتها الرسمية إلى دولة الكويت، بحضور السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، والشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالوهاب أحمد البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأعرب رئيس وزراء الكويت عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا على المستوى الاقتصادي والتنموي.

وأشاد رئيس الوزراء الكويتي بالنمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت وبالإصلاحات التي نجحت مصر في تحقيقها بمجال الاقتصاد تحت قيادة الرئيس.

وأشارت الوزيرة إلى أن الكويت ساندت مصر بتمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

والتقت الوزيرة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة والمتينة التى تربط البلدين، كما تم مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك، ومنها تركيز المشروعات التنموية التي يساهم فيها الصندوق الكويتى للتنمية في مصر على أولويات برنامج الحكومة المصرية.