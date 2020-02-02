"قائدنا ومثلنا الأعلى".. نعي خالد بشارة على مقر الشركة التي أسسها

تصوير- نادر نبيل:

نعت شركة A15 العاملة في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مؤسسها خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، الذي رحل يوم الجمعة الماضية إثر حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

وعلقت الشركة صورة كبيرة لبشارة على مقرها في المعادي، مدون تحتها عبارة بالإنجليزية "مؤسسنا وقائدنا ومثلنا الأعلى.. ارقد في سلام".

وكان بشارة هو مؤسس شركة لينك دوت نت، قبل أن تستحوذ عليها شركة A15.

وبعد رحلة طويلة من العمل في مجال التكنولجيا، أصبح بشارة عضوا بمجلس إدارة شركة: "أسيليرو كابيتال" منذ 2012، وعضو مجلس إدارة شركة: "أوراسكوم" للإنشاءات عام 2015.

وتولى خالد بشارة منصب الرئيس التنفيذي لشركة: "أوراسكوم" للتنمية مصر – التي يمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس – في 2016، ثم رئيسا لمجلس إدارة نادي: "الجونة" في 2017.

وتقام غدًا جنازة بشارة، في كنيسة مامرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يقام العزاء مساء الاثنين في كنيسة المرعشلي بالزمالك.