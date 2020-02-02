أسعار الدولار ترتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم 2-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري، الدولي والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.