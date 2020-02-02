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شعبة الخضراوات: إيقاف استيراد الثوم الصيني بسبب فيروس كورونا

04:09 م الأحد 02 فبراير 2020
شعبة الخضراوات: إيقاف استيراد الثوم الصيني بسبب فيروس كورونا

الثوم الصيني

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مستوردي الثوم الصيني أعلنوا إيقاف استيراده بسبب التخوفات من فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير مؤخرا في عدد من المدن الصينية.

ولا تستورد مصر أغذية من الصين، إلا بعض كميات من الثوم، والباقي منتجات صناعية، بحسب ما قاله الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف النجيب، أن الموجود حاليا من الثوم الصيني في الأسواق آمن تماما، وتم استيراده قبل ظهور المرض في الصين.

وتابع النجيب، أن إيقاف استيراد الثوم الصيني لن يؤثر على أسعار بالأسواق المحلي، خاصة أن المحصول الجديد من الثوم البلدي سيكون موجودا بالأسواق خلال الأسبوعيين المقبلين لسد احتياجات المستهلك.

وذكر النجيب أن سعر الثوم الصيني بالأسواق يتراوح بين 30 و35 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر الثوم البلدي حاليا بالأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن المستوردين يبحثون حاليا عن بعض الدول الأخرى لاستيراد الثوم منها بديلا للصين، مع مراعاة السعر للمستهلك.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة 304 أشخاص وأصاب أكثر من 14 ألفا بجميع أنحاء الصين، إضافة إلى تسجيل إصابات في أكثر من 20 دولة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي.

الثوم الصيني شعبة الخضراوات فيروس كورونا

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