الشرقية للدخان تبيع قطع أرض في الإسكندرية بسعر 35 ألف جنيه للمتر

كتبت-شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" إنها باعت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة الإسكندرية مساحتها 1470 م2 بسعر أكثر من 35 ألف جنيه.

وبحسب بيان أرسلته للبورصة اليوم الأحد فإنها أجرت مزادًا يوم الخميس الماضي لطرح قطعة الأرض الكائنة بـ 41 شارع الدرداء قسم اللبان بمحافظة الإسكندرية، وتم ترسية المزايدة على صاحب أعلى سعر الذي بلغ 35.160 ألف جنيه للمتر المربع.

وأضاف البيان أن هذا السعر يزيد عن متوسط التقييمات المعتمدة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن مزادات لبيع 3 قطع أراضٍ مدرجة بنشاط الاستثمار العقاري.

والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.