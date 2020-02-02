"معاش بكره".. تفاصيل وشروط أول وثيقة تأمين بنكية توفر معاش شهري

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي وشركة مصر للتأمينات الحياة، اليوم الأحد، منتجًا تأمينيًا جديدًا باسم "معاش بكره".

وسيطلق الوثيقة شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، على أن يروج لها البنك الأهلي في فروعه، بشكل حصري.

أبرز شروط وثيقة "معاش بكره" هي:

1- يبدأ بيع الوثيقة لسن من 18 وحتى 59 عامًا.

2- الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.

3- صرف المعاش يكون إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام أو 15 سنة.

4- يصرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو55 أو 60 أو 65 جنيها) أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

5- سيتم طرحها عبر 14 فرعًا للبنك الأهلي كمرحلة أولى ثم 50 فرعًا كمرحلة ثانية في نهاية يونيو القادم.

6- وثيقة "معاش بكرة" ستكون متاحة عبر تطبيق المحفظة الذكية للبنك الأهلي عبر المحمول.

7- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام.

8- يتم احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

9- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.

10- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثية "معاش بكره" لكافة الأعمال ومبالغ التأمين.

11- يتم استلام الوثيقة خلال دقائق من فروع البنك الأهلي المصري.