بيزوس ينجو من "مذبحة المليارديرات" وثروته تقفز 7.9 مليار دولار في يوم

كتب- مصطفى عيد:

خالف رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس- أغنى أغنياء العالم- اتجاه ثروات عدد من أغنياء العالم نحو الخسارة، يوم الجمعة الماضي، بعد هبوط كبير لأسواق المال العالمية، لتقفز ثروته بنحو 7.9 مليار دولار بنسبة 6.8%.

وانفرد بيزوس بذلك بصدارة قائمة أغنياء العالم، بحسب بيانات شبكة بلومبرج، حيث وصلت ثروته بعد هذه الزيادة إلى 124 مليار دولار، ليبتعد وحيدا بهذه القمة، عن أقرب منافسيه الأمريكي بيل جيتس والذي بلغت ثروته 115 مليار دولار بعد أن فقد نحو مليار دولار من ثروته يوم الجمعة.

وتعود القفزة التي حققها جيف بيزوس في ثروته يوم الجمعة إلى ارتفاع أسهم شركة أمازون عملاق التجارة الإلكتروني- التي أسسها ويديرها بيزوس- بنسبة 7.4%، وذلك بعد أن حققت نتائج أعمال خلال الربع الرابع من العام الماضي تجاوزت توقعات المحللين، بحسب شبكة فوربس.

وكان سعر السهم ارتفع بأكثر من 12.5% في تعاملات ما بعد التداول يوم الخميس، وذلك بعد إعلان نتائج أعمال الشركة.

وأعلنت الشركة العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن أرباح وإيرادات فصلية نمت بأرقام مضاعفة، مدفوعة بأعمالها السحابية.

ووفقا لفوربس، دفعت القفزة في أسهم الشركة إلى ارتفاع القيمة السوقية لأمازون إلى أكثر من تريليون دولار خلال التداولات، ملتحقة بذلك بعمالقة التكنولوجيا أبل، وميكروسوفت وألفابت.

كما شهدت تعاملات الجمعة تداول أسهم أمازون عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2055.72 دولار للسهم، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 2050.50 دولار والمسجل في سبتمبر 2018.

وأغلقت الأسهم تعاملات الجمعة عند 2008.72 دولار للسهم، لتنهي القيمة السوقية لشركة أمازون التعاملات تحت مستوى تريليون دولار، وفقا لفوربس.

وتزامن ذلك مع هبوط المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة، مع تزايد القلق بشأن النمو العالمي وسط انتشار فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 603.41 نقطة، أو 2.09%، إلى 28256.03 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 58.14 نقطة، أو 1.77%، ليغلق عند 3225.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 148.00 نقطة، أو 1.59%، إلى 9150.94 نقطة.

وفي المقابل، تأثرت ثروة أغنى 9 أشخاص في العالم- بعد جيف بيزوس- بالتراجعات الكبيرة التي ضربت الأسواق العالمية يوم الجمعة، ليفقد الأشخاص التسعة نحو 11.1 مليار دولار من ثروتهم، بحسب بيانات قائمة بلومبرج للمليارديرات.

وكان أثر هؤلاء التسعة خسارة الأمريكي مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك وخامس أغنى شخص بالعالم، والذي فقد نحو 2.8 مليار دولار ليكون أكبر الخاسرين في ذلك اليوم، ووصلت ثروته إلى 77.2 مليار دولار.

وكان عاشر أغنى رجل بالعالم المكسيكي كارلوس سليم ثاني أكثر الأشخاص التسع خسارة بقيمة 1.63 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 61.3 مليار دولار، ثم رابع أغنى رجل الأمريكي وارن بافيت والذي فقد نحو 1.56 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 88.3 مليار دولار.