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بعد البريكست.. العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا في أرقام "تفاعلي"

01:36 م الأحد 02 فبراير 2020
بعد البريكست.. العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا في أرقام "تفاعلي"

مصر وبريطانيا

كتبت- ياسمين سليم:

أنهت بريطانيا ليل الجمعة الماضية، عقودًا من العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بخروجها رسميًا من الاتحاد بعد علاقة دامت 47 عامًا.

وسيكتب خروج بريطانيًا "البريكست" من الاتحاد الأوروبي، فصلًا جديدًا في العلاقات بين بريطانيا وبقية دول العالم، خصوصًا العلاقات التجارية ومن بينهم مصر.

وتشير آخر بيانات لوزارة التجارة والصناعة المصرية وجود علاقات تجارية كبيرة بين مصر وبريطانيا سواء بالنسبة لقيمة صادرات مصر أو وارداتها، فضلًا عن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، وفقًا لآخر بيانات أعلنتها وزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي.

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مصر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بريكست

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