أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نائب رئيس البنك الأهلي: إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الأسبوع الجاري

01:10 م الأحد 02 فبراير 2020
نائب رئيس البنك الأهلي: إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الأسبوع الجاري

يحيى أبو الفتوح خلال مؤتمر "الشمول المالي"

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك سيطلق خدمة "الموبايل بنكنج" خلال الأسبوع الجاري، حيث تم إطلاق التطبيق الخاص بالخدمة على "آب ستور" منذ أيام قليلة.

وأضاف أبو الفتوح، في كلمته خلال مؤتمر "الشمول المالي"، اليوم الأحد، عقب توقيع اتفاقية التأمين البنكي بين البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، أن البنك الأهلي يمتلك رؤية واضحة لتحقيق الشمول المالي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، موضحا أن البنك أطلق خلال الفترة الماضية خدمة "الأهلي نت".

وذكر أبو الفتوح، أن مصرفه يتعاون في الفترة الحالية مع أحد المؤسسات الدولية لتطبيق تقنية الـ "block chain" في أعماله، بجانب ميكنة مبادىء "إعرف عميلك E-KYC".

وأشار إلى أن البنك الأهلى افتتح عددا من فروع الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية لكنها تحتاج في البداية للذهاب للفرع لفتح حساب بالشكل التقليدي، ولكن مع ميكنة مبادىء "إعرف عميلك" لن يكون العميل في حاجة للذهاب للفرع في أي وقت.

وأوضح أبو الفتوح أن البنك الاهلي يدرس تدشين "Digital Hub" للتعامل على كل المنتجات، والمضي قدما فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.

مؤتمرالشمول المالي البنك الأهلي المصري خدمة الموبايل بنكنج مصر لتأمينات الحياة

الخبر التالى:

بعد البريكست.. العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا في أرقام "تفاعلي"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. اللحظات الأولى لإجلاء المصريين من "ووهان" بتأمين الجيش الصيني