نائب رئيس البنك الأهلي: إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الأسبوع الجاري

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك سيطلق خدمة "الموبايل بنكنج" خلال الأسبوع الجاري، حيث تم إطلاق التطبيق الخاص بالخدمة على "آب ستور" منذ أيام قليلة.

وأضاف أبو الفتوح، في كلمته خلال مؤتمر "الشمول المالي"، اليوم الأحد، عقب توقيع اتفاقية التأمين البنكي بين البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، أن البنك الأهلي يمتلك رؤية واضحة لتحقيق الشمول المالي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، موضحا أن البنك أطلق خلال الفترة الماضية خدمة "الأهلي نت".

وذكر أبو الفتوح، أن مصرفه يتعاون في الفترة الحالية مع أحد المؤسسات الدولية لتطبيق تقنية الـ "block chain" في أعماله، بجانب ميكنة مبادىء "إعرف عميلك E-KYC".

وأشار إلى أن البنك الأهلى افتتح عددا من فروع الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية لكنها تحتاج في البداية للذهاب للفرع لفتح حساب بالشكل التقليدي، ولكن مع ميكنة مبادىء "إعرف عميلك" لن يكون العميل في حاجة للذهاب للفرع في أي وقت.

وأوضح أبو الفتوح أن البنك الاهلي يدرس تدشين "Digital Hub" للتعامل على كل المنتجات، والمضي قدما فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.