أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:48 م الأحد 02 فبراير 2020
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 698 جنيها مقابل 697 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 598 جنيها، وعيار 24 إلى 798 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5584 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

نائب رئيس البنك الأهلي: إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الأسبوع الجاري
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور.. اللحظات الأولى لإجلاء المصريين من "ووهان" بتأمين الجيش الصيني