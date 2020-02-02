ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 698 جنيها مقابل 697 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 598 جنيها، وعيار 24 إلى 798 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5584 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.