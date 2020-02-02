المشاط تنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصرى الكبير على "إنستجرام"

كتب- مصطفى عيد:

نشرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير، على الرابط التالي https://www.instagram.com/p/B8B7AsgHzk6/?igshid=nto1leciid7y والذي بثته شبكة قنوات ديسكفري أمس السبت.



وقالت الوزيرة على صفحتها على موقع انستجرام: "لعبت وزارة التعاون الدولي دوراً محورياً في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ 2008 وحتى 2018 من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم اجمع لكي نشهد معاً الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020".

وأعربت الوزيرة عن شكرها لخالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما في إنشاء وتجهيز المتحف.



وكانت وزارة السياحة، أثناء تولي رانيا المشاط مسؤوليتها، أعلنت في سبتمبر 2019 عن شراكات دولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، ومنها شبكة قنوات ديسكفري، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه.

وتمتلك شبكة ديسكفري 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشترك في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتضمنت الشراكة مع قنوات ديسكفري، إنتاج محتوي ترويجي ورقمي.