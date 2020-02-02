"معاش بكرة".. إطلاق منتج تأميني جديد مشترك بين البنك الأهلي ومصر للتأمينات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزير هشام توفيق، شهد إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات الوزارة.

وقال الوزير في بيان اليوم الأحد إن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.

وأضاف أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.

ويشمل البرنامج التأميني اعتباراً من سن 18 وحتى 59 عاماً، وأن الحد الأدنى لمدة السداد هو 5 أعوام ويتم بموجبه صرف المعاش حسب اختيار العميل بحيث يمكن على دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أعوام في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

وبحسب الوزير فإن مشروعات التطوير المؤسسي في شركات التأمين التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين في كل مراحله بدءا من صياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة مرورا بتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية.

ونقل البيان عن أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، قوله إن الاتفاقية بين الشركة والبنك الأهلي المصري هي إحدى أهم اتفاقيات التعاون بين أكبر شركة تأمينات على الحياة وأكبر بنك مصري في إطار دعم مبادرة الشمول المالي لتوفير منتجات وحلول الشركة التأمينية من خلال فروعه للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم عن طريق توفير العديد من طرق الدفع.

وأضاف أن الوثيقة الجديدة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري لما لها من مميزات عن أي وثيقة أخرى.

وأضاف أن الشركة تعمل على التوسع وتطوير المنتجات التأمينية للعملاء ومن بينها التأمين البنكي الذي أصبح داعماً رئيسياً لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة من خلال الارتكاز في المرحلة الحالية على تنمية الآليات الترويجية للمنتجات والحلول التأمينية.

ونقل البيان عن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قوله إن خدمة التأمين البنكي الجديدة تعد إحدى أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الإستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين والتأمينات على الحياة.

وأضاف أنه تم إطلاق الخدمة بعد دراسة وافية لاحتياجات العملاء سواء الحاليين والمرتقبين، حيث يسعى البنك إلى إقامة علاقات ممتدة مع العملاء.