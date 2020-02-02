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غدا.. الصندوق السيادي يوقع اتفاقية تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

11:26 ص الأحد 02 فبراير 2020
غدا.. الصندوق السيادي يوقع اتفاقية تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتبت- ياسمين سليم:

يوقع صندوق مصر السيادي، غدا الاثنين، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال الصندوق السيادي، بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل لائق للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشارت إلى اهتمام وزارة التخطيط بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها.

وأوضحت الوزيرة أن من ضمن أهداف صندوق مصر السيادي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد، وله في سبيل ذلك الاستفادة ونقل ملكية وإدارة أصول الدولة والجهات التابعة له.

كانت هالة السعيد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس بلندن للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات "قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020" بالعاصمة البريطانية لندن، وفقا للبيان.

هالة السعيد وزارة التخطيط مشروعات الخدمة الوطنية الصندوق السيادي

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