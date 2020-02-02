أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الدولار يصعد في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

11:21 ص الأحد 02 فبراير 2020
الدولار يصعد في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري بنك قناة السويس

الخبر التالى:

غدا.. الصندوق السيادي يوقع اتفاقية تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الثالثة عصرا.. ننشر رابط الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي