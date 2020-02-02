الدولار يصعد في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.