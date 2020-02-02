رئيس البنك الأهلي: طرح منتج تأمين "معاش بكرة" في 14 فرعا وعبر المحفظة الذكية

كتبت-منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم طرح منتج تأمين بنكي جديد للعملاء الذين بلغوا سن التقاعد، عبر 14 فرعًا كمرحلة أولى ثم 50 فرعًا كمرحلة ثانية في نهاية يونيو القادم بالتعاون مع مصر لتأمينات الحياة.

ووقع اليوم هشام عكاشة، مع أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، اتفاقية التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، خلال مؤتمر اليوم الأحد.

وقال عكاشة في كلمته إن المنتج الجديد سيكون متاحًا عبر تطبيق المحفظة الذكية التي يطرحها البنك.

وأضاف أن البنك الأهلي يلعب دورا كبيرا في تحقيق الشمول المالي من خلال انتشار فروع البنك على مستوى الجمهورية.

وافتتح اليوم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤتمر الشمول المالي اليوم الذي ينظمه البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، بعنوان "من الإتاحة إلى التمكين الاقتصادي" وقام بافتتاحه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات منها الحث والتأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً، وأهمية دور القطاع الأكاديمي في التثقيف المالي ورفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.