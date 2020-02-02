مصر لتأمينات الحياة: سددنا أكثر من 90 مليون جنيه تعويضات لعملاء شهادة أمان

كتبت-منال المصري:

قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة إن الشركة سددت أكثر من 90 مليون جنيه تعويضات لعملاء شهادة أمان المصريين لعدد 2400 عميل.

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة أطلقوا في مارس 2018 شهادة أمان المصريين بهدف التأمين على العمالة المؤقتة وذوي الاحتياجات الخاصة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته اليوم بمؤتمر للشمول المالي بالتعاون مع البنك الأهلي إن شركته بالتعاون مع البنك الأهلي قامت بصرف 14 مليون جنيه جوائز على العملاء الفائزين في شهادة أمان المصريين، موضحا إن إجمالي عدد عملاء شهادة أمان وصل إلى 900 عميل تقريبا.

ووقع اليوم هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري وأحمد عبد العزيز، على اتفاقية التأمين البنكي على عملاء البنك الأهلي خلال مؤتمر الشمول المالي.

وافتتح اليوم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مؤتمر الشمول المالي اليوم الذي ينظمه البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، بعنوان "من الإتاحة إلى التمكين الاقتصادي".

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات منها الحث والتأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً، وأهمية دور القطاع الأكاديمي في التثقيف المالي ورفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.