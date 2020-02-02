تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الخيار البلدي واليوسفي جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.