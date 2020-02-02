البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يوقعان اتفاقية لترويج منتجات الشركة

كتبت-منال المصري:

وقع هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وأحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، اتفاقية التأمين البنكي بهدف الترويج للمنتجات التأمينية لعملاء البنك الأهلي خلال مؤتمر الشمول المالي اليوم الأحد.

وافتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم مؤتمر إطلاق مبادرة الشمول المالي في إطار اتفاقية التأمين البنكي بين البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة لنشر ثقافة الشمول المالي للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وقال هشام توفيق، خلال المؤتمر إن هذه الاتفاقية ستساهم في نشر الشمول المالي لتحقيق التكامل بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية بين البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة وخاصة في ظل تطور التكنولوجيا المالية.

وأكد توفيق أن نشر ثقافة التأمين يعد من أصعب الخدمات في اقناع العملاء للإقبال عليها لموروث ثقافي مغلوط وهو ما يتطلب جهد كبير من مصر لتأمينات الحياة باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال نشر ثقافة التأمين.