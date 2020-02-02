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تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:51 ص الأحد 02 فبراير 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعاره أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و 65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 100 جنيه و160 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، و سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و 370 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البوري لسمك البلطي السبيط الجمبري

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