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البورصة تصعد في بداية التعاملات.. وتدشين مؤشر جديد باسم EGX 70 EWI

10:17 ص الأحد 02 فبراير 2020
البورصة تصعد في بداية التعاملات.. وتدشين مؤشر جديد باسم EGX 70 EWI

البورصة

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.15% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 13939 نقطة.

ودشنت البورصة اليوم مؤشرًا جديدًا باسم EGX 70 EWIوهو مؤشر يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وبالتالي تم إلغاء المؤشر الحالي EGX70.

وتراجع مؤشر EGX 70 EWI في بداية تدشينه بنسبة 0.04%، فيما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

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