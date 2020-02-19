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الحكومة تطلق مبادرة دعم المنتج المحلي الشهر المقبل

04:22 م الأربعاء 19 فبراير 2020
الحكومة تطلق مبادرة دعم المنتج المحلي الشهر المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق مبادرة لدعم المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين، بأسعار مخفضة، في شهر مارس المقبل.

وأضاف رئيس الحكومة في بيان اليوم الأربعاء، أن المبادرة ستسهم في تحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية.

وكان مجلس الوزراء، قال في نوفمبر الماضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن قريبا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصم نقدي للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.

وكشف رئيس الوزراء حينها، أنه سيكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسييرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية.

ويبحث اتحاد الصناعات كيفية وآليات التفاعل مع هذه المبادرة وتحديد السلع ذات الأولوية لطرحها ضمن المباردة وكذلك آليات تنفيذ تقديم الدعم أو الخصم للمستهلكين.

وبحسب مسؤولين بالاتحاد تحدث إليهم مصراوي سابقا، ستهتم المبادرة، بشكل أساسي بالسلع المعمرة والأدوات المنزلية، والاستهلاكية، باعتبارها أكثر السلع المطلوبة في السوق، لكن الاجتماع سيبحث آلية تقديم دعم المشترين.

مصطفى مدبولي مبادرة دعم المنتج المحلي السلع دعم الصناعة الوطنية مجلس الوزراء

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