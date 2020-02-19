وزيرة التخطيط: احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات مصر لأكثر من 8 شهور

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 8.2 شهر في ديسمبر 2019.

وأضافت الوزيرة أن هذا الارتفاع يأتي مقارنة بنحو 2.8 شهر فقط في مارس 2013 (أقل من الحد الأدنى 3 شهور الذي يوصي به صندوق النقد الدولي)، بحسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وأرجعت الوزيرة هذا التحسن في الاحتياطي الأجنبي، إلى تبني الدولة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.

وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجيا ليصل إلى 45.4 مليار دولار في يناير 2020 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، بحسب الوزيرة.

وأضافت السعيد، أن استعادة مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي تعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد على تغطية متطلباتها من الواردات.