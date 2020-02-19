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ملتقى "SHE CAN" ينطلق في مارس المقبل بحضور 6000 سيدة

03:52 م الأربعاء 19 فبراير 2020
ملتقى "SHE CAN" ينطلق في مارس المقبل بحضور 6000 سيدة

ملتقى SHE CAN ينطلق في مارس المقبل بحضور 6000 سيدة

تنظم الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، ملتقى "SHE CAN - هي تقدر" للعام الخامس على التوالي، وذلك في السابع من مارس المقبل في "الجريك كامبس" بميدان التحرير تحت شعار "بداية جديدة"، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن ملتقى "SHE CAN" يعد الحدث الأكبر سنوياً لرائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث من المتوقع أن يصل عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال.

وأضافت أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي عن أهمية ريادة الأعمال كمساهم رئيسي للنهوض بالاقتصاد القومي، والعمل على تمكين السيدات في مختلف المجالات لبدء مشاريعهن الخاصة.

ويتضمن ملتقى "SHE CAN" العديد من الأنشطة وورش العمل والمناقشات المختلفة الهادفة لتمكين رائدات الأعمال وتزويدهن بكافة الموارد الأساسية لإنجاح مشاريعهن واأكارهن الخلاقة، بحسب البيان.

ويضم الملتقى خبراء من الجنسين في مجالات مختلفة من القطاعين العام والخاص لعرض قصص النجاح وتنظيم دورات تدريبية للحضور من الفتيات والسيدات من محافظات مصر جميعها لتمكينهن من الوصول لمصادر المعرفة لتطوير مهاراتهن، حتى يستطعن تحقيق أقصى طموحاتهن وأحلامهن.

ويشهد الملتقى عدداً من المسابقات التي تساهم في خلق حالة صحية من التنافس ودعم المجموعات المتميزة للوصول لأهدافهن، حيث أقيمت مسابقة "Stand4Her التحدي الأخضر – The Green Challenge" في الفترة من 16 يناير وحتى 9 فبراير 2020، وفقا للشركة.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه مصر جراء الأضرار الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك من خلال دعم مهارات المبرمجات، وتُعد هذه المسابقة الأولى من نوعها للسيدات حيث سيتم الإعلان عن الفريق الفائز خلال الملتقى.

ملتقى She Can الوطن العربي المشاريع الصغيرة

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