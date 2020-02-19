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البورصة تعوض جزءا من خسائر أمس وترتفع بنهاية تعاملات الأربعاء

03:06 م الأربعاء 19 فبراير 2020
البورصة تعوض جزءا من خسائر أمس وترتفع بنهاية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.43% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13694 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.29%، واستقر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 100.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 33.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 134.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.18%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 13636 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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