المالية تصدم شركات التمويل العقاري وتحرمها من مبادرة "محدودي الدخل"

القاهرة – مصراوي:

قال حسن حسين، رجل الأعمال ورئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، إن وزارة المالية قصرت تمويل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل على القطاع المصرفي، وأقصت منها شركات التمويل العقاري.

وأوضح حسين، في بيان اليوم الأربعاء، أن شركات التمويل العقاري، تتعرض لأزمة كبرى قد تصل إلى خسائر فادحة، بعد قرار وزارة المالية باقتصار نشاط التمويل العقاري لمبادرة محدودي الدخل على القطاع المصرفي وحرمان شركات التمويل العقاري منها.

وكان البنك المركزي أعلن أغسطس الماضي، قصر التمويل العقاري على فئة محدودي الدخل، بعد وافقة وزارة المالية على تحمل عبئ دعم الفائدة المخفضة، فيما لم يشمل هذا القرار شركات التمويل العقاري.

وطالب حسين، قيادات البنك المركزي بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لإنقاذ الشركات التي تعاني منذ أغسطس الماضي من وقف نشاط التمويل العقاري لمحدودي الدخل بعد ذلك القرار .

وأوضح أن نشاط التمويل العقاري يعد النشاط الوحيد لشركات التمويل واستبعاد وزارة المالية لتلك الشركات أغسطس الماضي.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور شركات التمويل العقاري ومشاركتهم في المبادرة وفقا لآليات العمل المصرفي وتحت رقابة هيئة «الرقابة المالية» والتي تعد جزءا هاما من حل مشاكل القطاع العقاري .