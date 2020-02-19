أرباح بنك عوده مصر ترتفع إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام الماضي

كتبت- منال المصري:

قال بنك عوده مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إن صافي أرباح العام ارتفع خلال العام الماضي إلى 1,403 مليار جنيه مقابل 1,267 مليار جنيه العام السابق.

وسجل صافي الأرباح بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف على رأس المال بالعملة الأجنبية 1,554 مليار جنيه في ديسمبر 2019 مقارنة بمبلغ 1,251 مليار جنيه لتصل نسبة النمو عن العام السابق إلى 24%، بحسب البيان.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده-مصر: "نجح البنك في تعظيم أرباحه خلال العام المنصرم مرتكزاً على عده عوامل منها تنوع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المصرفية وتقديم باقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية بالسوق المصرفي المصري مع التأكد على تقديم أفضل خدمة للعملاء".

وخلال العام الماضي، ارتفع عدد فروع البنك إلى 53 فرعا وافتتح البنك هذا العام 7 فروعا جديدة وينتظر أن يفتتح البنك فرعين جديدين خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 168 ماكينة في فبراير 2020.