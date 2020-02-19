القومية للأسمنت تعلن عن أول مزاد علني لبيع معداتها بعد التصفية

كتبت – شيماء حفظي:

حددت الشركة القومية للأسمنت – تحت التصفية – موعد أول مزاد علني لبيع معدات من الشركة، في 9 مارس المقبل.

وبحسب إعلان الشركة عن المزاد العلني - الذي يتم تنظيمه لأول مرة منذ إعلان قرار تصفية الشركة – فإنه سيتم طرح عملية "بيع كبيرة" تضم معدات محاجر ومصانع أسمنت مستعملة، وحديد زهر خردة، ورولمان بلي، وكيماويات جديدة وأصناف مستعملة، ومعدات وسيارات مستعملة.

وكان إبراهيم المانسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، قال في حوار لمصراوي، إن فريق التصفية وضع استراتيجية جديدة لبيع معدات الشركة، تتضمن طرح مزادات علنية، والتسويق لخطوط الإنتاج وإمكانياتها لجذب مشترين من العاملين بقطاع الأسمنت.

وأضاف :" نحن نجهز لبيع معدات متبقية من الخطين 1 و 2 وسيتم طرحها للبيع من خلال المزايدة العلنية وليست المحدودة، وهذا سيكون أول مزاد علني في الشركة، لأن الطريقة الأولى لن تكون مقنعة لبيع هذه المعدات، لذلك فأسلوب المزايدة العلنية في حضور عدد من التجار، هي الأنسب لطبيعة المعدات المتبقية".

وكانت الجمعية العامة غير العادية، قررت في أكتوبر الماضي، إغلاق شركة القومية للأسمنت، وتصفيتها وتعيين مصفٍ لأصولها، بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.

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