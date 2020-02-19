توفيق: استئناف برنامج الطروحات في مارس والبداية ببنك القاهرة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تخطط لاستئناف برنامج الطروحات بنهاية مارس المقبل بطرح حصة من بنك القاهرة في سوق المال، بحسب تصريحات الوزير لوكالة بلومبرج أمس.

وأضاف الوزير، أن طرح بنك القاهرة سيكون الثاني في قائمة تضم 3 شركات حكومية للطرح.

وتعتزم الحكومة طرح حصة تصل إلى 45% من بنك القاهرة في البورصة، مطلع أبريل المقبل، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي سابقا.

ولم يحدد الوزير، الشركات التي سيتم طرحها بعد بنك القاهرة، لكنه قال إن اللجنة المسؤولة عن الطروحات الحكومية تضغط لتنفيذ الطرح الأولى لبنك القاهرة.

وبدأت الحكومة برنامجًا للطروحات الحكومية في مارس 2019 بطرح حصة إضافة بنسبة 4.5% من شركة الشرقية للدخان.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2018 عزمها لطرح حصص من 23 شركة وبنكا في البورصة، لكنها لم تنفذ سوى طرح الشرقية للدخان، وأجلت استكمال المرحلة الأولى من البرنامج بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتراجع أسعار الأسهم في البورصة التي حدثت العام الماضي.

وتضم قائمة المرحلة الأولى من شركات الحكومية المعدة للطرح الإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة، بعد استبعاد شركتي مصر الجديدة للإسكان وأموك.

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