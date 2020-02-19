17 % نموًا في محفظة قروض الأفراد ببنك كريدي أجريكول مصر في شهرين

كتبت- منال المصري:

قالت هالة الفص، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إن حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك سجلت نموًا يتراوح بين 15% إلى 17% خلال العام الجاري لتسجل نحو 8 مليارات جنيه حتى فبراير الجاري الحالي.

وأضافت الفص على هامش توقيع عقد شراكة مع نادي الصيد، أمس أن نسب النمو ارتفعت منذ قرار البنك المركزي، بزيادة نسبة أقساط القروض للأفراد من إجمالي دخولهم.

وفي ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية بدلا من 35%.

وقالت هالة الفص إن البنك يعتزم التوسع في افتتاح الفروع الإلكترونية، ومن المقرر افتتاح 4 فروع جديدة بسيتي ستارز والتجمع الخامس وأكتوبر وكفر الشيخ.