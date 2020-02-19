المعهد المصرفي: تقديم 1788 دورة تدريبية لصالح 38 ألف متدرب في 6 شهور

كتبت منال المصري :

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، ذراع البنك المركزي في مجال التدريب، إن المعهد نجح في تقديم 1788 دورة تدريبية، استفاد منها 37.7 ألف متدرب، خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020.

وأضاف نصير، خلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال المعهد خلال النصف الأول، اليوم الأربعاء، أن عدد الساعات التدريبية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بلغ 44 ألف ساعة، مؤكدا نجاح المعهد في تنفيذ عدد كبير ومتنوع من البرامج التدريبية والخدمات المختلفة خلال العام المالي الجاري.

وذكر أنه بالإضافة إلى حرص المعهد على تدريب وتطوير مهارات جيل قادم من المصرفيين، وذوي الكفاءة العالية في الخدمات المصرفية والمالية، أجرى المعهد ما يزيد عن 22 ألف تقييم لأكثر من 15 ألف مستفيد، تم تقييمهم لأغراض التوظيف أو التطوير أو الترقيات.

وعلى صعيد التعلم الإلكتروني، قال نصير، إن المعهد قام بتدريب أكثر من 3700 مستفيد بإجمالي 8100 ساعة تدريبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مؤكدا أن خدمات التعلم عن بعد عبر الإنترنت واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها المعهد المصرفي ويهدف من خلالها للوصول لعدد أكبر وشريحة أوسع من المستفيدين.

كما قدم المعهد 5 دورات تدريبية موجهة إلى السوق الأفريقي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بعدد مستفيدين تجاوز 100 مستفيد، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، وفقا لنصير.

وأشار نصير إلى أن المعهد نظم خمس زيارات ميدانية دولية إلى 6 دول في إطار جولاته الدراسية وبرامجه الخارجية المقدمة للدول الأفريقية والعربية، تشمل بريطانيا والصين وبولندا وماليزيا والإمارات والمجر، مما أسهم في استفادة 91 متدربا للاطلاع على أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي.

وأضاف أن المعهد أوفد 75 متدربا لحضور 18 برنامجا تدريبيا خارج مصر من أهمها برنامج القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفارد للأعمال وذلك لمدة أسبوعين بمقر الكلية في بوسطن بأمريكا، فضلا عن البرامج الأخرى التي تمت بالتعاون مع مؤسسات عالمية مختلفة.

وذكر عبد العزيز نصير أن المعهد المصرفي نفذ 14 برنامجا دوليا في مصر بالتعاون مع مؤسسات تدريبية ومالية عالمية متعددة.

وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه البرامج بلغ 250 متدربا بإجمالي عدد ساعات تدريبية 528 ساعة.