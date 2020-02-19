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تراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:15 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
تراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة الطماطم البطاطس البصل الفاصوليا

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