في 6 نقاط.. ما الفرق بين شهادات الادخار الثابتة ومتغيرة العائدة بالبنوك؟

كتبت- منال المصري:

تقدم البنوك نوعين من شهادات الادخار، واحدة بعائد ثابت، والثانية بعائد متغير، بهدف تنويع أوعية الادخار أمام العملاء لتحفيزهم على زيادة الاستثمار.

وتنتشر الشهادات ذات العائد الثابت في كافة البنوك، حيث تجد إقبالا واسعا من العملاء. وبدأت البنوك تتوسع في إطلاق الشهادات متغيرة العائد في آخر 3 سنوات مع اتجاه المركزي لزيادة الفائدة.

وتختلف كل شهادة عن الأخرى من حيث الخصائص والمخاطر المتعلقة بكل شهادة، فمثلًا عملاء الشهادات متغيرة العائد يحصلون على فائدة متغيرة حسب السعر الحالي للفائدة في البنك المركزي وتتعرض للزيادة أو النقصان على مدار فترة الشهادة، بعكس الشهادة الثابتة التي تظل ثابتة طوال مدتها.

ويرتفع الطلب على الشهادات ذات العائد المتغير، إذا كانت التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي لزيادة الفائدة نظرا لارتباط عائدها بسعر الفائدة في المركزي وليس حسب قرار البنك مقدم الشهادة، فيما تشهد تراجعًا في مبيعاتها مع الاتجاه لخفض الفائدة.

وفي أعقاب قرار تحرير سعر الصرف أعلنت بنوك مصر والأهلي والقاهرة لأول مرة عن إطلاق شهادات متغيرة العائد للعملاء بدأت بفائدة مجزية تصل 17% سنويًا في فبراير 2017 لتصل حاليًا إلى 12.5% في بنكي الأهلي ومصر، مع نزول الفائدة الأساسية المعلنة من قبل البنك المركزي.

وتقدم كل شهادة ادخارية مجموعة من المزايا والخصائص المختلفة كالآتي:

أولًا- الفائدة:

الفائدة على الشهادات متغيرة العائد: يحددها كل بنك بنسبة تزيد أو تقل عن السعر المعلن في المركزي، وهي معرضة للزيادة والنقصان على مدار آجالها وفقًا لقرارات البنك المركزي.

الفائدة على الشهادة ذات العائد الثابت: من اسم الشهادة تكون الفائدة ثابتة على مدار آجال الشهادة بغض النظر عن قرار المركزي بخفض أو زيادة الفائد. فإذا كانت الفائدة المقدمة على الشهادة مثلًا 12% على مدار 3 سنوات يحصل العميل على نفس الفائدة طوال آجل الشهادة بغض النظر على قرار المركزي بشأن سعر الفائدة.

ثانيًا- آجال الشهادة:

تتشابه الشهادتين حسب آجالها سواء كان عامًا أو 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات وهى أشهر الآجال في البنوك.

ثالثًا- كسر الشهادة:

تسمح البنوك لحامل الشهادة المتغيرة أو الثابتة بكسرها بعد مرور 6 أشهر من شرائها، وفي حال كسر الشهادة قبل استحقاق آجالها يسدد العميل غرامة محددة من الفائدة التي حصل عليها من الشهادة المتغيرة أو الثابتة.

رابعًا- الحد الأدنى لشراء الشهادة:

حسب قرار كل بنك ولكن عامة تبدأ من ألف جنيه في أغلب البنوك سواء شهادة متغيرة أو ثابتة.

خامسًا- دورية صرف الفائدة:

تحدد حسب سياسة كل بنك على الشهادة الثابتة أو المتغيرة وتصرف عادة بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، أو في نهاية مدة الشهادة.

سادسًا- الاقتراض بضمان الشهادة:

تقدم الشهادتان للعميل خدمة الاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهاددة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة.