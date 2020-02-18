فيديو- هل يؤدي "كورونا" إلى نقص الدواء في مصر وزيادة سعره؟ رئيس شركة الجمهورية يجيب

كتبت- شيماء حفظي:

أجرى مصراوي، حوارا مع الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الجمهورية للأدوية، إحدى الشركات الحكومية الكبيرة العاملة في مصر بمجال استيراد الأدوية وخامات تصنيعها والمعدات الطبية، لرصد تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، على قطاع الدواء في مصر.

وقال رئيس شركة الجمهورية للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة تدرس مع غيرها من شركات إنتاج الأدوية الشقيقة تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد، على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية بمصر.

وأوضح ستيت، أنه لا توجد ازمة حتى الآن في السوق المصري، نتيجة توافر مخزون المواد الخام لدى الشركات.

لكنه قال إن الشركات تبحث حاليا حجم المخزون لديها من المواد الخام، والمدة الزمنية التي يمكن لهذه المواد أن تغطيها لاستمرار عملية الإنتاج.

وأضاف أنه في حال اكتشاف عجز محتمل في أصناف دوائية معينة ستبحث الشركة المسؤولة عن توريد المواد الخام، سبل توفيرها، إما من أسواق بديلة للصين، أو إمكانية استيراد منتج نهائي حال كان الدواء ضروريا وعاجلا.