مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة 1.2% بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.18%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13636 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 743 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 53.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 797 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.46%، مع نهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13800 نقطة.