الدولار يهبط قرشين في الأهلي ومصر والقاهرة خلال منتصف التعاملات

كتبت - شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مجموعة من البنوك، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلا مساره النزولي، بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الأفريقي إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في قناة السويس إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.62 جنيه و15.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.