"الخرافي" توقع عقد إنشاء فندق جديد في بورت غالب باستثمارات 500 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

شهد محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع عقد إنشاء فندق جديد "خمس نجوم" لمجموعة الخرافي بمدينة بورت غالب بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، من خلال العلامة التجارية "موفنبيك- أكور"، بإجمالي استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.

وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، يأتي إنشاء هذا الفندق ضمن خطة مجموعة الخرافي لتوسيع استثماراتها في مجال السياحة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال سنتين.

وقال محمد عبد الوهاب، إن الحكومة برئاسة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تضع ملف تشجيع الاستثمار أولوية أولى في عملها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر عمل المستثمرين المحليين والأجانب في مصر، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة لهم من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعا مع حسام الخرافي رئيس مجلس إدارة شركة "ماك القابضة للاستثمار"، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على هامش التوقيع، حيث تم بحث أوجه التعاون لزيادة استثمارات المجموعة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الوهاب، إلى دور هيئة الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته القائمة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل داخل السوق المصري.

وقال إن التوسعات الجديدة لمجموعة الخرافي، والتي تعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار في مصر وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية ساهمت في تهيئة مناخ أفضل المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف عبد الوهاب أن التعديلات الأخيرة في قانون الاستثمار ستجعل الشركات القائمة، ومنها مجموعة الخرافي، تستفيد من الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار عندما تنفذ توسعات جديدة.

وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل المزيد من الإصلاحات من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي.

وعرض رئيس هيئة الاستثمار، خلال الاجتماع، الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات التي تهتم الشركة بالاستثمار فيها والمتاحة على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن الدولة حريصة على مساندة المستثمرين بدءا من تأسيس الشركات وحتى مزاولة العمل ومتابعة ذلك بشكل دائم.