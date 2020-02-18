الضرائب: تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا تجريبيا في أبريل

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونياً عن طريق موقع المصلحة على شبكة الإنترنت تجريبيا خلال إقرار شهر أبريل، استكمالاً لمنظومة ميكنة الإقرارات الضريبي.

وأضاف عبد القادر في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يستهدف التأكد من نجاح التجربة تمهيدا لتقديم هذا النوع من الإقرارات بشكل إلزامي إلكترونيا خلال الفترة القادمة.

وذكر أن إقرار ضريبة الأجور والمرتبات سيكون إقرار ربع سنوي يقدم كل ثلاثة شهور، ويتم في نهاية العام تقديم جميع التسويات، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقديم التسويات إلكترونيا.

وأهابت مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني للمصلحة www.incometax.gov.eg للاستفادة بهذه الخدمة.

وأكد رئيس المصلحة أن الأشخاص الاعتبارية (ممثلة في شركات الأموال، وشركات الأشخاص) ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 حتى نهاية شهر أبريل 2020.

وأشار إلى أنه يتم كذلك تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا من خلال موقع الخدمات الإلكترونية طبقا للقرار الوزاري 643 لسنة2019، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيتم تقديم إقراراتهم الضريبية خلال هذا الموسم ورقياً أو إلكترونياً حتى نهاية شهر مارس 2020.