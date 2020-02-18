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مسؤول صيني: أثر كورونا سيظهر على الصناعات في فبراير الجاري

10:54 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
مسؤول صيني: أثر كورونا سيظهر على الصناعات في فبراير الجاري

الصين

القاهرة- وكالات:

قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن أثر تفشي فيروس كورونا على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في فبراير الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وقال رين هونغ بين من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها، أثناء إيجاز صحفي، إن أكثر من 95% من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حاليا.

الصين الصناعات فيروس كورونا تكرير النفط الحكومة الصينية

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