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صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

10:16 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13802 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.46%، مع نهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13800 نقطة.

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