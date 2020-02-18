صعود طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13802 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.46%، مع نهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13800 نقطة.