البنك المركزي يضاعف نسبة التمويل العقاري في البنوك إلى 10% من محفظة القروض

كتبت - منال المصري:

قرر البنك المركزي، مضاعفة نسبة التمويل العقاري من 5% إلى 10% من إجمالي محفظة القروض في البنوك العاملة في السوق، باستثناء بنكي العقاري والتعمير والإسكان.

وقال المركزي في بيان دوري للبنوك نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، يحمل توقيع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن قرار مضاعفة نسبة التمويل العقاري يأتي في ضوء إصدار مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل في 19 ديسمبر الماضي بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة، موضحا أن نمو القطاع العقاري يساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي وافق في جلسته المنعقدة في 26 يناير الماضي بمضاعفة نسبة التمويل العقاري في البنوك بعد استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري بحسب المركزي.

وكان البنك المركزي نص في تعليماته السابقة على تتجاوز القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري نسبة 5% من إجمالي محفظة قروض البنك وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري وذلك بحسب كتاب دوري صادر في مارس 2002 بسماح المركزي لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.