وزير الاتصالات: إطلاق المرحلة الرابعة لميكنة الخدمات الحكومية ببورسعيد خلال أسابيع

كتب - علاء حجاج:

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن استهداف الوزارة إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية في مدينة بورسعيد خلال أسابيع.

وقال طلعت، خلال اللقاء السنوي الذي نظمته جمعية اتصال اليوم الاثنين، إن المرحلة تتضمن خدمات الغرف التجارية والمجتمعات العمرانية والكهرباء والشهر العقاري وإنفاذ القانون، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تحمل عنوان مصر الرقمية.

وأكد أن استراتيجية مصر الرقمية تعتمد على محورين التحول الرقمي وبناء الإنسان والقدرات داخل القطاع يقومان علي تطوير البينة التحتية المعلوماتية وتهيئة البنية التشريعية.

ولفت إلي أن الاتصالات تستهدف من وراء الرقمنة حوكمة وتطوير الأداء الحكومي من خلال مبادرات رقمية وإدارة سياسات المعلومات.

وأضاف أن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية بدأ منذ منتصف 2019 من خلال خدمات التموين والتوثيق والحالة الشخصية.