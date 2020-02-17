أسعار الدولار تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين 17-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان.

تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الأفريقي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.65 جنيه و15.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنكي قناة السويس و التعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.