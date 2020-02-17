أسعار الكمامات تقفز 600% بعد إعلان أول إصابة "كورونا" بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الكمامات ارتفاعا تدريجيا بالأسواق منذ انتشار فيروس كورونا في عدة دول، وزاد الإقبال على الشراء في مصر بعد إعلان أول حالة إصابة بالفيروس الجمعة الماضي.

وأعنلت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 1600 شخص في الصين، وأصاب أكثر من 69 ألفا على مستوى 29 دولة.

قفزة الأسعار

وقال زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، ورئيس محلس إدارة شركة سنترا للمستلزمات الطبية، لمصراوي، إن أسعار الكمامات ارتفعت تدريجيا بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وبعد إعلان مصر تسجيل أول حالة إيجابية بلفيروس وصلت نسبة الارتفاع إلى 600% بالأسواق.

وأضاف شلبي أن سعر عبوة الكمامات ارتفع ليتراوح بين 60 جنيها و100 جنيه مقابل 10 جنيهات قبل ظهور الفيروس.

وارتفع سعر الكمامات الواقية للأتربة من جنيه إلى 4 جنيهات، فيما وصل سعرها في بعض المصانع إلى 10 جنيهات، بحسب ما قاله شلبي.

كما زاد سعر الكمامة التي تحتوي على فلاتر لتنقية الهواء ليتراوح بين 50 و80 جنيها مقابل 20 و25 جنيها بالأسواق قبل الأزمة، بحسب ما ذكره عدد من مسؤولي المبيعات في بعض الصيدليات لمصراوي.

وأرجع أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الكمامات بسبب عدم خضوعها لتسعيرة جبرية على عكس الأدوية، بالإضافة قلة المعروض مع زيادة الطلب على الشراء.

وأضاف رستم، "أن الصيدليات بمصر مش بتجيب كميات من الكمامات لأن الطلب على شرائها ليس كثيرا طوال العام ولكن بعد ظهور المرض بمصر أصبح الجميع يقبل على شرائها لذا تحدد كل صيدلية سعر الكمامة وفقا للكمية المتاحة لديها".

وتابع رستم، أنه طبقا لقانون العرض والطلب على السلع، "يؤدي زيادة الطلب على سلعة إلى ارتفاع سعرها خاصة مع قلة الكميات الموجودة من الكمامات بالأسواق".

زيادة المبيعات

قال مسؤولو مبيعات بصيدليات لمصراوي، إن متوسط البيع اليومي للكمامات للمواطنين يتراوح بين 100 و500 كمامة، وأن زيادة الإقبال على الشراء جاءت بعد ظهور أول حالة بمصر حاملة للفيروس.

وأضافوا أن الطلب يزداد على شراء كمامات الأتربة من قبل المصريين، بينما يقبل الأجانب على شراء الكمامة المحتوية على فلاتر لتنقية الهواء.

وتنتج مصر من الكمامات نحو 10% من حجم الاستهلاك المحلي، وتستورد النسبة المتبقية من دول أخرى من بينهم الصين، بحسب شلبي.

ويصل عدد المصانع المنتجة للكمامات في مصر 10 مصانع فقط، بحسب على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية.

وتوقع رستم المزيد من الارتفاع في الأسعار كلما زادت حالة التخوف من انتشار المرض.