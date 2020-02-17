تفاصيل القرض الشخصي للصيادلة والأطباء والمهندسين في 3 بنوك

كتبت- منال المصري:

تقدم البنوك العامة الكبرى وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، قرضا شخصيا تحت اسم قرض "الأعمال الحرة"، الذي يشمل وظائف محددة، كالمهندسين، والأطباء، والصيادلة.

ويعد قرض الأعمال الحرة أحد أهم البرامج التمويلية في البنوك سواء العامة أو بعض البنوك الخاصة، وهو للعملاء الذين لا يملكون تحويل دخلهم إلى البنك، مثل قرض الموظفين في القطاع العام والخاص الذي تطلب فيه البنوك تحويل الراتب أو قيمة القسط إلى البنك.

وهناك بعض البنوك التي تحظر تمويل مهن محددة حرة مثل الصحفيين أو المحامين الذين لا يعملون بعقد دائم في شركة حكومية، أو خاصة، بسبب ارتفاع درجة مخاطر عدم السداد، أو التخوف من استغلال هذه النوعية من العملاء لوظائفهم والتقاعس عن السداد.



وترتفع نسبة الفائدة على قرض الأعمال الحرة بنسبة تتراوح بين 3 و5% عن الفائدة بقرض الموظفين، بسبب ارتفاع حجم مخاطر تمويلهم نسبيا لعدم وجود تعهد من جهة العمل بتحويل راتبهم من الشركة إلى البنك.



ويطلب البنك شهادة معتمدة من مكتب محاسب قانوني مشهور مدون فيها إجمالي الدخل الشهري سواء للصيدلي أو الطبيب أو المهندس لتحديد قيمة القرض القصوى بناءً على الدخل.

كما يطلب البنك من عملاء برنامج المهن الحرة بعض المستندات للموافقة على القرض مثل السجل التجاري، والبطاقة الضريبة للصيدلية أو العيادة أو المكتب، وعقد مقر العمل، وصورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث.

وتتباين شروط القرض الشخصي من بنك إلى آخر حسب خطة وسياسة كل بنك، وخطتهم المستهدفة، ونوعية العملاء المستهدفة.

ويقدم البنك قرض الأعمال الحرة في بنوك الأهلي ومصر والأهلي لثلاثة مهن حرة هي الأوسع انتشارا في البنوك، مثل المهندسين والأطباء والصيادلة، كالآتي:

1- البنك الأهلي المصري:

قيمة القرض: تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى، ويرتفع لمليون جنيه للأطباء فقط.

نسبة الفائدة: 19.5% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريا.

السن: يتراوح من 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى.

2- بنك مصر:

قيمة القرض: تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى

نسبة الفائدة: تصل إلى 19.5%.

مدة سداد القرض: تتراوح بين عام و5 سنوات.

المصاريف الإدارية: بنسبة 3% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 2000 جنيه شهريا.

السن: يتراوح بين 21 و65 عاما.

3- بنك القاهرة:

قيمة القرض: تتراوح بين 25 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه كحد أقصي.

نسبة الفائدة: 22.5% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام وحتى 5 سنوات كحد أقصي.

المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري: يتباين حسب نوع المهنة وقرار مدير الفرع.

السن: يبدأ من 21 عاما وحتى 65 عاما كحد أقصى.